Омск, , 13:10 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области скончались четыре пациента с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 9 октября в региональном оперативном штабе.

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За весь период в регионе умерли 336 человек, у которых был выявлен коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 8 октября в Омской области также скончались четыре пациента с SARS-CoV-2.

По состоянию на 9 октября в регионе выявлено 11 968 случаев заражения коронавирусом.

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