Москва, , 13:13 — REGNUM Утверждён проект планировки набережной Москвы-реки на участке от Большой Филевской улицы до Шелепихинского моста. Об этом сообщается на официальной странице комитета по архитектуре и градостроительству столицы.

Проект был разработан ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы». Его реализация сделает этот районе более комфортным для жителей, считает главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

«В рамках проекта под Шелепихинским мостом на правом берегу Москвы-реки планируется создать единое пешеходное озелененное пространство, а вдоль реки будут обустроены беговая и велосипедная дорожки», — сказал Кузнецов.

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