Курган, , 13:07 — REGNUM В Курганской области за 8 октября было подтверждено 64 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

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Из них в Кургане выявили 34 таких случая. Остальные зарегистрированы в ряде других муниципалитетов.

Отметим, что 7 октября в регионе нашли 61 случай COVID-19. С начала пандемии число граждан, у которых был выявлен коронавирус, составляет уже 4303.