Оренбург, , 13:07 — REGNUM Митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин заразился коронавирусом. Лечение от COVID-19 он получает в клинике Москвы, сообщает помощник митрополита, иерей Вадим Татусь.

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По его словам, митрополит уже месяц находится на лечении. Духовенство епархии и прихожане храмов молятся за его здравие.

Добавим, с начала пандемии в России выявлено 1 272 239 носителей коронавируса. В настоящее время с диагнозом COVID-19 числится более 240,5 тыс.человек.