Омск, , 13:04 — REGNUM По состоянию на 9 октября в Омской области коронавирус выявлен у 11 968 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 132 случая заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном оперативном штабе.

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Выздоровели ещё 60 человек. За весь период в регионе излечились 9729 пациентов. Доля выздоровевших в Омской области составляет 81,3%

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 8 октября в регионе было выявлено 117 носителей коронавируса.

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