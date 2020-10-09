Белгород, 9 октября 2020, 13:10 — REGNUM 78 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Белгородской области 9 октября, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Это на четыре случая превышает показатель прошлых суток.
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Всего в регионе выявлены 9488 носителей коронавируса. За минувшие сутки выписаны 77 пациентов, в целом завершили лечение 8524 человека.
В России за сутки подтвердили 12 тыс. 126 случаев заражения коронавирусом.