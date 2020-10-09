Варшава, , 13:00 — REGNUM Аналитическое издание Tereseliczby. pl провело социологическое исследование, в ходе которого выяснилось, что 17% респондентов до сих пор не верят в пандемию коронавируса. Они считает её «манипуляцией политиков, СМИ и фармацевтических компаний». А среди людей в возрасте от 18 до 34 лет эту точку зрения разделяет и вовсе почти каждый третий житель Польши.

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В свою очередь, 7% говорят, что эпидемия не представляет угрозу для людей. Почти половина респондентов (47%) наоборот уверены, что коронавирус представляет собой очень серьезную угрозу для людей. 29% думают, что пандемия несет в себе лишь умеренный риск.

Исследователи обращают внимание на взаимосвязь между возрастом и мнением об эпидемии коронавируса. Среди людей самой старшей возрастной группы (более 55 лет), для которых инфекция чрезвычайно опасна, преобладает мнение, что это очень серьезная угроза для людей. Так говорят 69% её представителей.

Но среди самой молодой опрошенной возрастной группы (18−24 года) серьезную угрозу в пандемии видят только 23%, а почти каждый третий (30%) заявляет, что эпидемии не существует, и это всё «манипуляции политиков, СМИ и фармацевтических компаний». Такого же мнения придерживается и почти каждый третий респондент в чуть более старшей возрастной категории (25−34 лет) — 29%.

Выборка респондентов в исследовании составила 1073 человека в возрасте старше 18 лет. В нем приняли участие жители разных регионов Польши разного пола. Исследование проводилось 2−5 октября 2020 года.