Москва, , 12:59 — REGNUM Амиды, следы которых были обнаружены Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) в пробах российского блогера Алексея Навального, нетоксичны. Это делает их неэффективными в качестве отравляющего вещества. Такое пояснение дал разработчик нервно-паралитической системы «Новичок» Леонид Ринк.

Читайте также: МИД РФ ответил на выводы ОЗХО по анализам Навального

Ринк добавил, что об амидном следе в пробах Навального он «слышал по западным источникам».

«В области амидов отравляющие вещества неэффективны. Это я скажу просто как достаточно долго поработавший в этой области… Это вообще нетоксично, абсолютно», — заявил Ринк в интервью генеральному директору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселёву.

При этом, подчеркнул создатель «Новичка», фосфорный фрагмент, который бы указал на применение боевого вещества, в пробах оппозиционера ОЗХО обнаружен не был.

Также по теме: МВД РФ: запросы по Навальному в ФРГ, Францию и Швецию оставлены без ответа

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября в заявлении, распространённом Организацией по запрещению химического оружия, было заявлено, что в крови и моче российского блогера Алексея Навального найдены отравляющие вещества. Речь идёт об ингибиторах холинэстеразы, структурные характеристики которых совпадают с отравляющими веществами, упомянутыми в Конвенции по запрещению химического оружия, но в списке запрещённых не значатся. Таким образом, ОЗХО подтвердило версию Берлина об отравлении Навального химикатами.

В ответ на это в МИД РФ заявили, что российские дипломаты намерены рассказать государствам — участникам Конвенции о запрещении химического оружия «хронологию закулисных манипуляций спектакля на тему «дела Навального».