Токио, , 13:02 — REGNUM Как минимум 141 авиационный рейс внутреннего сообщения был отменен в Японии из-за тяжелых погодных условий, которые вызваны приближением тайфуна «Чан-хом». Об этом 9 октября сообщает телекомпания NHK.

Также указывается, что были в основном отменены рейсы, касающиеся маршрутов, которые связывают юго-западный остров Японского архипелага Кюсю с другими регионами страны.

В то же время указывается, что расписание железнодорожного транспорта из-за тайфуна не изменилось, однако компании-операторы поездов не исключают возможных ограничений в их графике.

Кроме того, известно, что в данный момент тайфун «Чан-хом» находится в Тихом океане южнее Японии и направляется на северо-восток, при этом скорость ветра в нем составляет около 35 м/с, а отдельные порывы достигают 51 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что прошедший 7 октября по штатам Мексики Юкатан и Кинтана-Роо ураган «Дельта» усилился вечером 8 октября до третьей (из пяти) категории.