Хельсинки, , 13:09 — REGNUM Власти Финляндии продлили ограничения на въезд в страну туристам и иным гражданам других стран до 10 ноября 2020 года из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, список стран, на которые распространяются ограничения, пополнили Латвия, Лихтенштейн и Кипр. Об этом сообщает издание Yle.

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Напомним, до недавнего времени Финляндию могли посещать жители ряда стран ЕС с благоприятной эпидемической ситуацией. Российским туристам же, даже тем, кто имеет недвижимость в Суоми, въезд в страну фактически закрыт. До недавнего времени сроки ограничения были назначены до 10 октября.

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Однако из-за увеличения числа суточного прироста инфицированных в самой Финляндии ограничительные меры будут продлены до 10 ноября.

«Финляндия ограничивает туризм из стран, в которых заболеваемость превышает установленный правительством порог в 25 случаев на 100 тысяч человек за две недели», — говорится в сообщении.

Отметим, по данным на утро 9 октября, в России с начала пандемии выявлено 1 272 238 заболевших, за прошедшие сутки было выявлено 12 126 инфицированных — это рекордный прирост за сутки за всё время.

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