Берлин, , 12:56 — REGNUM Состоялся релиз сборника игр Neighbours back From Hell. Об этом 8 октября сообщалось на YouTube-канале студии HandyGames.

Neighbours back From Hell — это сборник из ремастер-версий двух игр: Neighbours from Hell и Neighbours from Hell 2: On Vacation. Сообщается, что разработчики улучшили графику и анимации в обоих проектах.

Напомним, Neighbours from Hell («Как достать соседа») — это популярная игра-головоломка, в которой персонажу геймера нужно разозлить своего соседа. Для достижения этой цели нужно будет тайком перемещаться по его квартире и создавать различные ловушки.

