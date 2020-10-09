Казань, , 13:19 — REGNUM В Татарию 34 туриста вернулись после отдыха с положительными тестами на SARS-CoV-2. Об этом 9 октября заявила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

Завозные случаи заражения выявлены не только среди отдохнувших в России, но и в Турции. Так, 12 заболевших вернулись из Краснодарского края, девять — из Крыма, один заразился в Ставропольском крае, еще 12 туристов с положительными тестами на коронавирус прилетели из Турции, подтвердила представитель ведомства.

ИА REGNUM напоминает, по информации на 5 октября из Турции в международный аэропорт Казани уже прибыло 260 рейсов после возобновления авиасообщения. Вернулись в страну более 52 тыс. пассажиров, из них жители Татарии — свыше 30 тыс. человек. У 11 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.

Читайте также: В Татарии продолжают штрафовать туристов без тестов на COVID-19