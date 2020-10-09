Екатеринбург, , 13:00 — REGNUM Жившую почти полгода в шкафу новорождённую девочку из Карпинска Свердловской области переводят из местной больницы в областную. Об этом в фейсбуке написала детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова.

«Каждый раз не можешь поверить, что такое возможно. Не можешь и не хочешь верить», — отметила омбудсмен. По её словам, девочка выжила чудом. У её матери есть ещё дети.

Кузнецова добавила, что предложила перевести девочку в Москву. Однако пока ей нужно комплексное медицинское обследование. А пока омбудсмен обратится в прокуратуру, в том числе и для того, чтобы проверить, как в данном случае отработали органы системы профилактики.

Как сообщало ИА REGNUM, девочка была найдена в школу, в котором провела почти полгода. История вызвала широкий резонанс. СКР возбудил два уголовных дела.

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