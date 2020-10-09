Кострома, 9 октября 2020, 12:49 — REGNUM Дата подачи отопления во все дома Костромы вновь переносится — передаёт корреспондент ИА REGNUM. Ранее ТГК-2 сообщала о том, что устранить все повреждения на коммуникациях планируется до конца текущей недели.
Однако, по информации городской администрации при пуске тепла на сетях обнаружены новые порывы. По этой причине отопление отсутствует в ряде многоквартирных домов на улицах Спасокукоцкого, Симановского, Комсомольской, Козуева, Чайковского, Советской, Горной, Пятницкой, улице Нижняя Дебря и проспекте Текстильщиков. Планируемый срок устранения повреждений — 12 октября.
Кроме этого, жителей ряда домов, расположенных на улице Свердлова в областном центре предупредили о переносе подачи тепла «минимум до 15 октября».
В настоящий момент батареи потеплели в более чем 1800 многоквартирных домах Костромы, что составляет около 91% от общего количества построек с центральным отоплением на территории города.
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