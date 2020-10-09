Магас, , 12:47 — REGNUM Власти Ингушетии не успевают создавать достаточное количество мест в школах и детских садах и койко-мест в медучреждениях. Причина — рост рождаемости. Об этом было сказано в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития региона, которое провел 8 октября вице-премьер Юрий Трутнев, побывавший с рабочей поездкой в республике.

Так, в настоящее время в школах не хватает 28 тыс. ученических мест, в детских садах — 11 тыс. мест. Помимо этого, свыше 20% школ находятся в ветхом состоянии: около 30% детских садов построены в 1930—1970 годы. Обеспеченность койко-местами в лечебных организациях в Ингушетии в 1,6 раза ниже среднероссийского показателя.

«Мероприятий по строительству социальных объектов, запланированных в рамках реализации федеральных программ, недостаточно. Это связано с ежегодным демографическим приростом населения и с большой степенью износа существующей материально-технической базы социальной сферы», — было сказано в ходе совещания.

По его итогам Трутнев поручил Минэкономразвития РФ в течение месяца определить основные направления для исправления ситуации.

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