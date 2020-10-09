Томск, , 12:47 — REGNUM По состоянию на 9 октября в Томской области коронавирус выявлен у 8454 человек, в том числе за последние сутки подтверждён 131 случай заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона.

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В Томской области выздоровел 6751 пациент, в том числе 91 — за последние сутки.

За весь период в регионе скончались 90 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 8 октября в Томской области выявили 110 носителей коронавируса.

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