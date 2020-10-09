Нытва, Пермский край, , 12:45 — REGNUM В Пермском крае суд признал 59-летнего мужчину виновным в совершении преступления по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего»). Пермяку предстоит длительный срок в местах лишения свободы и принудительное лечение у психиатра, сообщает СУ СКР по региону.

Установлено, что в июле 2019 года мужчина, находясь у себя дома, осуществил действия сексуального характера в отношении десятилетнего подростка.

Суд приговорил пермяка к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима с ограничением свободы сроком на полтора года. Кроме того, в отношении мужчины применят принудительную меру медицинского характера в виде принудительного амбулаторного наблюдения и лечения у психиатра.