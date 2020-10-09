Тбилиси, , 12:48 — REGNUM В Грузии, в селе Эрисимеди Сигнахского муниципалитета в крае Кахетия, в связи с угрозой распространения коронавируса были введены ограничительные меры. Об этом, как передает телеканал «Рустави 2», сообщил журналистам исполняющий обязанности губернатора края Ираклий Шиошвили.

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Глава региона рассказал, что школа в селе перешла на работу в дистанционном режиме. Введены ограничения на въезд и выезд из населенного пункта. На въезде установлен полицейский блокпост с полевым медпунктом. У проезжающих там будут замерять температуру, а при необходимости брать пробы для тестирования на коронавирус.

По данным журналистов, к такой мере власти прибегли из-за того, что у местного жителя и его жены выявили SARS-CoV-2. Перед этим они контактировали со многими жителями села.

«Правоохранители осуществляют патрулирование в интенсивном режиме для защиты общественного порядка и безопасности. Полиция проводит профилактические меры совместно с сотрудниками Национального центра по контролю заболеваний и представителями местного самоуправления», — сообщила пресс-служба МВД Грузии о ситуации в Эрисимеди.

Стоит отметить, что самые высокие в Грузии показатели по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом фиксируются в автономной республике Аджария. Там введен запрет на работу общественного транспорта, но ограничений на въезд и выезд из населенных пунктов нет.

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