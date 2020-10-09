Москва, , 12:43 — REGNUM Рост количества работников, заразившихся коронавирусом, на рабочих местах в офисах, говорит о том, что необходимо вводить более жесткие ограничительные меры, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«По данным на 9 октября, более 12 тыс. российских граждан заболели коронавирусом, это максимальный прирост за сутки за весь период мониторинга. В «красной» зоне, как я и прогнозировал ранее, крупнейшие города и мегаполисы России.

Ситуация близка к критической, однако, она ещё под контролем властей. Жесткие оперативные меры и высокий уровень сознательности граждан помогут справиться с новым вызовом.

Московские и региональные власти накопили солидный опыт работы в эффективных противоэпидемиологических мерах.

Ограничение передвижения по городу, работа и обучение из дома, онлайн-покупки и проживание на дачах — ключевые факторы успеха в борьбе с пандемией.

Деловая активность пойдет на небольшой спад, предприятия малого и среднего бизнеса в секторе услуг понесут большие убытки, однако в этом случае экономика страны не пойдет ко дну.

Быстрый выход из тревожной ситуации и переход к негативной динамике роста заболевания, наоборот, вселят оптимизм в деловую среду», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в сентябре отмечен рост заболеваемости COVID-19 среди офисных работников.

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