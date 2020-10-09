Москва, , 12:41 — REGNUM За зданием Московского государственного университета обнаружены самовольные постройки общей площадью 897 квадратных метров. Об этом сообщается на официальной странице Госинспекции по недвижимости столицы.

Объекта располагались напротив владения 8 на проспекте Вернадского. Здания представляли из себя три заброшенных нежилых строения площадью 121, 448 и 328 квадратных метров.

«Постройки были возведены незаконно и давно не использовались. Кроме того, они размещались на территории, расположенной за зданием МГУ, в границах которой предусмотрено строительство учебно-воспитательных объектов. В настоящее территория освобождена от самостроя и подготовлена для целевого использования», — сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

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