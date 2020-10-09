Нижний Новгород, , 12:39 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 9 октября исследования на наличие коронавируса провели в отношении 1 000 742 человек. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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В среднем за неделю охват тестированием составил 302,5 теста на 100 тыс. населения.

За минувшие сутки тесты сдали 10 379 жителей области — это абсолютный максимум проведенных за сутки исследований с начала пандемии. Накануне исследования на коронавирус прошли 8419 нижегородцев.

Отметим, по данным Росстата на 1 января текущего года, население Нижегородской области составляет около 3,202 млн человек. Таким образом, тесты на коронавирус сдали более 31,25% нижегородцев.

Как сообщало ИА REGNUM, пятеро жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки. Накануне сообщалось о четырех летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 605 человек.