Ростов-на-Дону, , 12:38 — REGNUM В Ростовской области в течение дня 9 октября сохранится ураганный ветер. В ряде районов возможна пыльная буря. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС России.

Согласно прогнозу синоптиков, существенных осадков на Дону не предвидится. В дневные часы местами ожидается пыльная буря. Ветер восточного и юго-восточного направлений будет дуть со скоростью 9−14 метров в секунду, ожидаются порывы до 23 метров в секунду. Днём воздух прогреется до +20 — +25 градусов.

Вместе с тем в регионе сохранится чрезвычайная пожароопасность.