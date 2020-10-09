Новосибирск, , 12:43 — REGNUM Вторая российская вакцина от коронавируса, разработанная в новосибирском научном центре «Вектор», пройдёт регистрацию 15 октября. Об этом генеральный директор центра Ринат Максютов сообщил 9 октября порталу «Стопкоронавирус.рф».

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"Планируемая дата регистрации вакцины «ЭпиВакКорона» — 15 октября 2020 года», — сказал Максютов.

Он отметил, что в первой и второй фазах исследований безопасности, реактогенности и иммуногенности вакцины приняли участие сто человек. Серьёзных неблагоприятных явлений ни в одном из случаев не было.

Первыми препарат получат участники пострегистрационных клинических исследований, это 30 тыс. человек. К отдельному исследованию привлекут 150 добровольцев старше 60 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября вакцину центра «Вектор» зарегистрировали в Роспатенте. Препарат назвали «ЭпиВакКорона», что означает «эпитопная вакцина против коронавируса». Иммунный ответ организма вызывают содержащиеся в ней фрагменты вируса — синтетические пептидные антигены.

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