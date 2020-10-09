Элиста, , 12:31 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки выявили 77 новых носителей коронавирусной инфекции. Общее число случаев заражения SARS-CoV-2 достигло 7 тыс. 196 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения республики 9 октября.

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В настоящее время лечение в COVID-стационарах получают 667 пациентов. Состояние 14 человек врачи оценивают как тяжёлое. На самоизоляции остаются 3 тыс. 910 жителей Калмыкии.

С начала пандемии в республике выздоровели 4 тыс. 331 носитель коронавируса. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 77 человек.

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