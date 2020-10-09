Нижний Новгород, , 12:27 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 9 октября выявили 247 новых случаев заражения коронавирусом, что стало очередным максимальным показателем прироста заражений за сутки за последние 2,5 месяца. Накануне сообщалось о 234 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 34 286 случаев, сообщает пресс-служба областного правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

За последние сутки в регионе выписаны 227 человек, всего выздоровели с начала пандемии 29 312 нижегородцев.

По данным общероссийского оперативного штаба, за минувшие сутки скончались от последствий заражения коронавирусом пятеро жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 605 человек. Накануне сообщалось о четырех летальных случаях. В настоящее время за вычетом выздоровевших и умерших число активных носителей коронавируса в области составляет 4369 человек. Из общего числа носителей лечение в стационарах получают около 1,7 тыс. человек, 2,6 тыс. жителей наблюдаются медиками по месту жительства, 18 человек — в обсерваторах.

Напомним, предыдущий максимум прироста зараженных за сутки с июля был зафиксирован накануне — 234 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным регионального минздрава коэффициент распространения инфекция в области увеличился за предыдущие несколько дней до 1,16. При этом объем свободного для лечения пациентов с коронавирусом коечного фонда увеличился и составляет уже 22%.