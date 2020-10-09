Махачкала, , 12:28 — REGNUM Уголовное дело возбудили в Дагестане после массового отравления воспитанников детских садов Махачкалы. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 октября в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Ранее в минздраве Дагестана сообщили, что за последние сутки в инфекционный стационар, развернутый на базе Республиканского кожно-венерологического диспансера, с симптомами острой кишечной инфекции были госпитализированы 42 ребенка, причем 36 из них поступили из детских садов. По данным ведомства, состояние детей оценивается как средней степени тяжести.

Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. В настоящее время следователи допрашивают должностных лиц, ответственных за контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим санитарно-гигиеническим состоянием в столовых детских садов Махачкалы.

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