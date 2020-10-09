Магас, , 12:26 — REGNUM Власти Ингушетии планируют снизить уровень безработицы среди женщин за счет эксперимента, основанного на заключении воспитательного контракта с многодетными матерями. С таким предложением обратился к заместителю председателя правительства РФ — полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, вице-премьер РФ 8 октября провел в Ингушетии совещание по вопросу социально-экономического развития республики, на котором обсуждались в том числе вопросы оказания поддержки многодетным семьям и снижения уровня безработицы.

«В рамках улучшения ситуации на рынке труда, глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов предложил провести в республике эксперимент по организации занятости женщин, имеющих троих и более детей, путем заключения с ними «воспитательного (образовательного) контракта», — говорится в сообщении пресс-службы Юрия Трутнева.

Стоит отметить, что в Ингушетии в настоящее время проживают более 28 тыс. многодетных матерей, из них около 13 тыс. состоят на учете в службе занятости. Уровень безработицы в Ингушетии на протяжении многих лет остается самым высоким в РФ.

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