Тбилиси, , 12:28 — REGNUM Шесть пациентов с диагнозом с COVID-19 в течение последних суток скончались в Грузии. Об этом, как сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс», 9 октября сообщила журналистам заведующая боксированным отделением Тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе.

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«Сейчас общее количество умерших составляет 72. Вчера умерли 6 пациентов, —рассказала врач. — У всех этих пациентов были тяжелые сопутствующие заболевания, двусторонняя пневмония и, соответственно, спасти их не удалось».

По словам Энделадзе, в Гори умерла женщина 58 лет, в Батуми — мужчина, которому было 68 лет, в Кутаиси — 81-летняя пациентка, а в Кобулети скончались женщины в возрасте 55 лет и 61 года.

Стоит отметить, что шесть смертей пациентов с COVID-19 за сутки для Грузии является самым большим показателем за время пандемии. За последние стуки в стране выявили 527 случаев заражения коронавирусом, всего было зафиксировано 10 752 носителя SARS-CoV-2, из которых 5866 победили эту инфекцию.

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