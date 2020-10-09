Улуг-Хемский район, Тува, , 12:26 — REGNUM Жители тувинского поселения Кок-Чыраа, вошедшего в зону затопления Саяно-Шушенского водохранилища, намерены возродить родное село. Об этом рассказала одна из жительниц Мария Дамчай на встрече с главой республики Шолбаном Кара-оолом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, многие её односельчане за сорок лет так и не смирились с утратой родины. Все эти годы они возвращались и селились на землях вблизи села. На сегодня там уже возникло около тридцати дворов. Однако по закону их нет.

«Поскольку земля считается сельхозугодьями, то на ней не положено ничего другого, включая жилье, со всеми вытекающими последствиями — ни прописки, ни детсада, ни почты, ни ФАПа, ни дорог тут быть не может. Отсюда и трудности у жителей нового Кок-Чыраа», — написал глава региона.

В частности, для юридического возрождения села требуется, по словам Кара-оола, изменение административно-территориального устройства всей республики. Что далеко не быстрая и очень затратная процедура. Однако глава заверил, что весь путь пройти вместе с жителями.