Москва, 9 октября 2020, 12:26 — REGNUM На мировом фармацевтическом рынке становится жарко. Вот-вот в России в коммерческий оборот выйдет вакцина против пандемии коронавируса. Пока успехи в других странах медлительные и неясные, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя информацию о якобы побочных эффектах препарата от коронавируса.
Как сообщало ИА REGNUM, Росздравнадзор прокомментировали ранее появившееся сообщение в СМИ о якобы наличии побочных эффектов препарата от COVID-19 на основе фавипиравира.
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