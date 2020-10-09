Москва, , 12:26 — REGNUM На мировом фармацевтическом рынке становится жарко. Вот-вот в России в коммерческий оборот выйдет вакцина против пандемии коронавируса. Пока успехи в других странах медлительные и неясные, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя информацию о якобы побочных эффектах препарата от коронавируса.

«А ведь мировой рынок лекарственных средств для борьбы с пандемией может исчисляться минимум в диапазоне $100−200 млрд в год.

Есть за что бороться и переживать. «Фавипивавер» или любой другой препарат из России всегда будет под залпом негатива СМИ западных стран. Их задача очернять и придавать токсичности всему, что связано с Россией.

Российскому бизнесу и властям нужно не стесняться проводить масштабные мировые информационные кампании, выйти из оборонительной позиции и приступить к информационному уничтожению врагов.

Война против России на информационном фронте идёт почти десять лет, пора приступать к действиям», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Росздравнадзор прокомментировали ранее появившееся сообщение в СМИ о якобы наличии побочных эффектов препарата от COVID-19 на основе фавипиравира.

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