Прага, , 12:20 — REGNUM Во время пресс-конференции министр здравоохранения Чехии Роман Примула сообщил, что среди мер по борьбе с пандемией коронавируса в кафе, ресторанах и барах будет отключен бесплатный Wi-Fi. Это, по мнению министра, сократит время пребывания там граждан. Об этом передает Onet.pl.

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Примула анонсировал, что с понедельника 12 октября в стране вводятся новые ограничения. Они будут в основном касаться проведения свободного времени граждан. Так, будут закрыты кинотеатры, театры и зоопарки.

Рестораны, кафе и бары будут открыты лишь до 20.00 часов. При этом они должны работать в новом режиме. Предполагается, что за одним столом могут находиться максимум четыре человека. А в точках питания в торговых центрах — всего два. Кроме того, в таких местах должен быть отключен бесплатный Wi-Fi. «Чтобы люди не оставались там без надобности», — пояснил Примула. Такие ограничения пока установлены на 14 дней.

Также с понедельника все университеты и старшие школы переходят на дистанционное обучение. Спортивные мероприятия также прекращены на 14 дней.

Напомним, с 5 октября в Чехии действует режим чрезвычайного положения. В республике один из самых высоких уровней распространения коронавируса в Европе. Так, за последние сутки в десятимиллионной республике было зафиксировано 5335 новых случаев заражения. Это самый высокий показатель с начала пандемии.