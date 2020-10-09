Красноярск, , 12:18 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались два человека, у которых был выявлен коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 октября в краевом оперштабе.

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За весь период в регионе умерли 570 пациентов с SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 8 октября в Красноярском крае скончались три пациента с коронавирусом.

По состоянию на 9 октября в крае выявлено 21 214 носителей SARS-CoV-2.

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