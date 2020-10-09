Санкт-Петербург, , 12:28 — REGNUM Участок в Ольгино на северо-западе Петербурга, куда планируют перебазировать асфальтобетонный завод «АБЗ-1», попытаются подвергнуть экологическому обследованию, чтобы отыскать признаки заповедника. Соответствующий законопроект в городское Заксобрание внесла депутат от «Справедливой России» Надежда Тихонова.

Речь идет об участке между Приморским шоссе и Северо-Западной ТЭЦ. Сейчас Смольный планирует перенести туда предприятие «АБЗ-1». По результатам экологического обследования может быть принято решение о создании особо охраняемой природной территории (ООПТ), где запрещено любое строительство, а выявленная природная ценность земли может стать основанием для запрета на застройку даже без создания ООПТ, считает депутат.

Сейчас участок в Конной Лахте — это единственное, по мнению правительства Петербурга, место для перебазирования производственных мощностей АО «АБЗ-1» из промзоны «Коломяги». Отметим, переноса предприятия давно добиваются жители Коломяг, обеспокоенные экологической обстановкой в микрорайоне.

Однако петербуржцы, живущие в Конной Лахте, также выступили против размещения завода по соседству, так как вблизи их домов экологическая обстановка уже неблагополучна: там расположены Северо-Западня ТЭЦ и Северная станция аэрации.

Кроме того, территория под завод граничит с дачными массивами, промышленными территориями, а также с природными заказниками «Юнтоловский», «Северное побережье Невской губы» и памятником природы «Петровский пруд».

Центр экспертиз ЭКОМ по заказу местных жителей уже провел независимое экологическое обследование указанной территории.

«Все ландшафты и растительные сообщества исследованной территории имеют природоохранную, рекреационную и эстетическую ценность», — говорится в тексте заключения.

На участке обнаружили два вида растений из Красной книги и четыре вида редких охраняемых растений. Также исследователи указывают, что «с высокой степенью вероятности орнитофауна обследованной территории включает 52 вида редких птиц, внесенных в различные охранные списки, при этом для 25 из них данная территория играет важное значение как место гнездования или продолжительных миграционных остановок».

При этом эксперты отметили необходимость дополнительно обследовать территорию с привлечением миколога, бриолога, лихенолога и других специалистов.

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