Оренбург, , 12:17 — REGNUM В Оренбурге после отравления годовалого ребенка угарным газом во время пожара возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

По данным следствия, днем 8 октября в пятиэтажном доме по ул. Ташкентская произошел пожар. Из горящей квартиры в больницу был доставлен ребенок в бессознательном состоянии. В этот же день мальчик скончался.

«В рамках уголовного дела с участием сотрудников отдела криминалистики следственного управления произведен детальный осмотр места происшествия, назначены пожаро-техническая и медицинская судебные экспертизы, с учетом выводов которых следователям предстоит дать правовую оценку действиям ответственных лиц», — сказали в следственном управлении.

В прокуратуре Оренбуржья заявили о проверке со своей стороны по факту смертельного случая. По данным ведомства, родители погибшего мальчика находятся в отделении реанимации, куда доставлены после пожара. Семья является неблагополучной.

«Предстоит сделать выводы об эффективности и достаточности работы уполномоченных органов с неблагополучной семьей. По имеющимся данным, отец погибшего малыша находился под административным надзором после освобождения из исправительной колонии, где отбывал наказание за совершенные преступления. Мать ребенка состояла на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних отдела полиции в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию сына», — сказала старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева.

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