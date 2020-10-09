Пенза, , 12:18 — REGNUM Первую в регионе кислородную компрессорную станцию для хирургических целей и лечения новой коронавирусной инфекции установили в Пензенской областной больнице имени Н. Н. Бурденко. Уникальное оборудованием разработали и произвели на одном из областных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Комплексная автономная система сможет бесперебойно поставлять более 26 кубометров кислорода в час, что позволит полностью покрыть потребности лечебного учреждения и создать резерв.

Кроме Пензенской области, данное оборудование стали поставлять и в другие регионы страны.

ИА REGNUM ранее сообщало, в июне в Пензенском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи ввели в эксплуатацию дополнительную кислородораспределительную станцию. Она предназначена для организации работы дыхательных аппаратов, аспираторов, ингаляционной, анестезиологической техники. Ранее кислород в лечебное учреждение доставляли в баллонах. Новая станция наиболее удобна и безопасна, практична и экономична, позволяет поддерживать постоянное обеспечение кислородом больных.

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