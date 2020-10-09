Ижевск, , 12:14 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии ещё три человека скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Накануне сообщалось также о трёх летальных случаях.

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Умерли две женщины в возрасте 72 и 89 лет, а также 60-летний мужчина. Течение заболевания у всех погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 115 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 октября в республике выявили 116 новых случаев заражений коронавирусом. Накануне сообщалось также о 116 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 6391 случая.

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