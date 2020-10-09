Ростов-на-Дону, , 12:14 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки госпитализация потребовалась 89 пациентам с COVID-19. Это следует из оперативной информации, актуальной на утро 9 октября, передаёт ИА REGNUM.

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В настоящее время лечение в COVID-стационарах получают 1 тыс. 813 пациентов, из них в тяжёлом состоянии находятся 108 человек. Днём ранее медпомощь в госпиталях получали 1 тыс. 724 пациента.

Наряду с этим под медицинским наблюдением находятся 12 тыс. 703 жителя Ростовской области.

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