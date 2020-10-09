Пенза, , 12:14 — REGNUM До середины октября в стационарные организации социального обслуживания населения в Пензенской области поступят порядка 74 тыс. единиц средств индивидуальной защиты. Их на безвозмездной основе предоставит одно из предприятий. Об этом сообщает пресс-служба минтруда.

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Сотрудников бюджетных учреждений обеспечат масками, респираторами, перчатками, шапочками, защитными очками и экранами, одноразовыми и многоразовыми защитными костюмами, а также дезинфицирующими средствами.

ИА REGNUM напоминает, в общежитиях вузов и колледжей Пензенской области проводятся мероприятия по профилактике возникновения очагов новой коронавирусной инфекции среди учащихся и студентов. Для студентов-иностранцев подготовили три обсерватора на 65 мест.

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