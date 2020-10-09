Осло, , 12:13 — REGNUM Стало известно, кому присуждена Нобелевская премия мира. Имя лауреата престижной премии огласили сегодня, 9 октября, в Осло.

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В 2020 году им стала организация — Всемирная продовольственная программа Организации Объединённых Наций. Премия присуждена за «усилия по борьбе с голодом, за вклад в улучшение условий для мира в затронутых конфликтами районах и за то, что она выступает в качестве движущей силы в усилиях по предотвращению использования голода в качестве оружия войны и конфликта».

https://twitter.com/NobelPrize/status/1314490999482265600

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Нобелевской премии мира был удостоен премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. Его наградили «за усилия по достижению мира и международного сотрудничества, и в частности за его решительную инициативу по урегулированию пограничного конфликта с соседней Эритреей».