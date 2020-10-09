Москва, , 12:19 — REGNUM Сценарий с закрытием в Москве питейных и ночных заведений в рамках борьбы с эпидемией коронавируса рассматривают городские власти. Об этом сообщает 9 октября РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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По словам источника в мэрии, пока не идёт речь о закрытии ресторанов, где люди едят, сидя за столиками. Беспокоят мэрию места, куда люди приходят для развлечения, это бары, ночные клубы и караоке.

«Нужно хотя бы как-то сократить количество людей в городе, иначе мы можем прийти к таким же жестким ограничениям, какие были весной», — отметил собеседник РБК.

Пока неясно, как быть с заведениями смешанного режима работы, которые работают как рестораны днём и как бары — ночью. Издание направило запросы в мэрию и столичный департамент торговли и услуг.

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