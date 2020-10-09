Москва, , 12:12 — REGNUM Гражданам, путешествующим по миру, кроме загранпаспорта и визы понадобится еще один документ. Для всех авиапассажиров могут ввести «антиковидные» пропуска, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Первый международный электронный «антиковидный» пропуск авиапассажира уже выдан в лондонском аэропорту Хитроу. Система CommonPass указывает на отсутствие у авиапассажира коронавируса и позволяет перемещаться по миру без 14-дневного карантина.

Эксперимент, запущенный некоммерческим фондом Commons Project, готовы внедрить 20 стран. Каких именно — не сообщается. Полномасштабное внедрение «антиковидных» проездных запланировано на начало 2021 года.

Как ранее сообщало, граждане, приезжающие в Россию, обязаны в течение трех дней со дня прибытия пройти тест на COVID-19 методом ПЦР.

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