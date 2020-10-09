Элиста, , 12:09 — REGNUM В столице Республики Калмыкия отопительный сезон на фоне пандемии стартует досрочно. Подача тепла начнётся 12 октября, сообщили ИА REGNUM в Элистинском городском собрании.

Глава города — председатель горсобрания Николай Орзаев подчеркнул, что с учётом эпидемиологической ситуации и ограничений из-за пандемии коронавируса подать отопление, не дожидаясь положенных нормативов, необходимо досрочно.

Подготовка многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду завершена. Все городские котельные к старту подачи тепла готовы.