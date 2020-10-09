Ижевск, , 12:08 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 9 октября выявили 116 новых случаев заражений коронавирусом. Накануне сообщалось также о 116 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 6391 случая, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки выписаны 138 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 4296 человек. 115 человек скончались от последствий заражения коронавирусом, трое — за минувшие сутки.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время является 1980 человек. Из их числа 1278 жителей Удмуртии находятся в удовлетворительном состоянии, 609 — в состоянии средней степени тяжести, 93 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 октября в республике вступили в силу ограничения на работу учреждений общепита. Так, все рестораны, кафе и столовые не будут работать с 23:00 до 7:00 по местному времени. В указанные часы можно работать только в режиме доставки и навынос.