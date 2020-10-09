Махачкала, , 12:10 — REGNUM Педиатры, инфекционисты и эпидемиологи направлены в детские сады Махачкалы, воспитанники которых госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции (ОКИ). Врачи проведут медосмотр детей для выявления новых случаев отравления, сообщили ИА REGNUM 9 октября в пресс-службе минздрава Дагестана.

По данным ведомства, воспитанников этих дошкольных образовательных учреждений возьмут под семидневное медицинское наблюдение.

Напомним, сегодня стало известно о вспышке ОКИ в Махачкале: с симптомами отравления госпитализированы 42 ребенка, 36 из них доставлены в медучреждения из детских садов. По данным минздрава, состояние детей оценивается как средней степени тяжести.

Между тем в дагестанском управления Роспотребнадзора сообщили, что 23 пострадавших ребенка — это воспитанники детского сада №41 Махачкалы в возрасте от трех до шести лет. По факту происшествия проводится эпидрасследование.

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