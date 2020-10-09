Оренбург, , 12:01 — REGNUM В Оренбуржье отмечен рост заболеваемости ОРВИ. Ситуация расценивается как неэпидемическая и соответствует текущему периоду года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по региону.

По данным ведомства, рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями происходит в основном за счет граждан старше 15 лет. Заболеваемость обусловлена вирусами негриппозной этиологии (риновирусы, парагрипп).

В регионе продолжается вакцинация против гриппа. На 6 октября прививку сделали 355,5 тыс. человек, что составляет 18,4% населения Оренбургской области. Напомним, в 2020 году в регионе планируют вакцинировать 50% жителей — более 989 тыс. человек.

В Роспотребнадзоре указали на низкую активность работодателей по защите от гриппа сотрудников, вакцинация которых не предусмотрена национальным календарем прививок и должна производиться за счет предприятия. Иммунизацию начали только 16 предприятий.

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