Воронеж, 9 октября 2020, 11:59 — REGNUM В Воронежской области за последние сутки зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 9 октября.
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Всего в регионе был зарегистрирован 201 летальный случай.
Выписаны после выздоровления были 17 тыс. 400 человек.
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