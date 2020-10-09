Воронеж, , 11:59 — REGNUM В Воронежской области за последние сутки зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 9 октября.

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Всего в регионе был зарегистрирован 201 летальный случай.

Выписаны после выздоровления были 17 тыс. 400 человек.

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