Киев, 9 октября 2020, 12:00 — REGNUM За минувшие сутки в рядах вооружённых сил Украины у 126 человек подтвердили коронавирус. Об этом сообщила 9 октября пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.
Из 126 человек госпитализированы 29 человек, а 97 находятся на лечении дома под наблюдением врачей.
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Как сообщало ИА REGNUM, на Украине могут ввести так называемый «карантин выходного дня» — гражданам Украины придётся на выходных оставаться дома.
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