Киев, , 12:00 — REGNUM За минувшие сутки в рядах вооружённых сил Украины у 126 человек подтвердили коронавирус. Об этом сообщила 9 октября пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

«9 октября в вооружённых силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 803 человека. Всего за время пандемии выздоровели 2743 человека, летальных случаев — 11», — рассказал и в пресс-службе.

Из 126 человек госпитализированы 29 человек, а 97 находятся на лечении дома под наблюдением врачей.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Украине могут ввести так называемый «карантин выходного дня» — гражданам Украины придётся на выходных оставаться дома.

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