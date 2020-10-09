Воронеж, , 11:56 — REGNUM В Воронежской области 9 октября подтверждено 195 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Это на один тест больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки.

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Всего в области зарегистрированы 19 тыс. 654 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 17 тыс. 400 пациентов, в том числе 220 человек — за последние сутки.

За весь период скончался 201 человек. Два новых летальных случая подтверждено за последние сутки.

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