Джакарта, , 11:53 — REGNUM Власти Индонезии за сутки подтвердили 4094 новых случая заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.

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По состоянию на 9 октября 2020 года в Индонезии выявлено 324 658 носителей SARS-CoV-2.

Данные показывают, что число случаев заражения растет, но правительство вселяет надежду, сообщая, что все больше пациентов с COVID-19 выздоравливают. За последние 24 часа в стране подтвердили, что 3607 пациентов с коронавирусом выздоровели. Всего побороть коронавирус в Индонезии удалось 247 667 пациентам.

Известно, что эпидемия унесла жизни 11 677 человек в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения между Индонезией и Россией обсудили на вебинаре, посвященном 70-летию установления дипломатических отношений между странами.

Подробнее в материале: Зампосла Индонезии рассказал об истории двусторонних отношений с Россией

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