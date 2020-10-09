Санкт-Петербург, , 11:58 — REGNUM Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту падения ученика 8-го класса из окна гимназии в Петроградском районе города. Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура также начала соответствующую проверку.

Напомним, инцидент произошел днем 8 октября на улице Профессора Попова. При неустановленных обстоятельствах подросток выпал из окна четвертого этажа школы. С сочетанными травмами, в крайне тяжелом состоянии, с шоком третьей степени он был доставлен в детскую больницу Святой Марии Магдалины.

Как уточнили в ГСУ СКР, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Доведение до самоубийства».

В свою очередь в прокуратуре начали проверку соблюдения требований федерального законодательства со стороны субъектов профилактики, в том числе в действиях ответственных должностных лиц гимназии.

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